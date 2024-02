Profitiert Wolmirstedt davon, im Speckgürtel Magdeburgs zu liegen? Die Einwohnerstatistik gibt darauf eine klare Antwort. Wird es in der Stadt eng?

Generationen kommen zusammen, so wie beim fest der Nachbarn (hier 2018). Solche Anlässe kann es öfter geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Wolmirstedt wächst. Das zeigen einerseits die Einwohnerzahlen, andererseits die neuen Häuser in den neuerschlossenen Wohngebieten. Was lockt die Menschen in die Stadt?