Warum Pfarrer Peter Zülicke die Gräber rund um Wolmirstedt gesegnet hat

Pfarrer Peter Zülicke segnet die Grabkerzen auf dem Wolmirstedter Friedhof. Der Pfarrer hatte am Wochenende mehrere Friedhöfe in der Region besucht.

Wolmirstedt - Viele Gläubige aus den Reihen der katholischen Kirche haben am Wochenende ihre Friedhöfe in der Region aufgesucht. Grund dafür war die Gräbersegnung, welche durch Pfarrer Peter Zülicke vorgenommen wurde. „Es ist eine Tradition, die in Deutschland noch eine relativ junge Geschichte hat“, erklärt Zülicke. Diese sei nämlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Geflüchteten aus dem Sudetenland auch in der hiesigen Region angekommen.