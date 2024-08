Am Ufer des Elbeuer Tonlochs steht ein verrosteter Kübel. Ist das ein Relikt aus der Zeit, als der Mittellandkanal gebaut wurde?

Was es mit dem Kübel am Elbeuer Tonloch auf sich hat

Wolmirstedt. - Die Elbeuer Tonlöcher I und II entstanden, als der Mittellandkanal in den 1930er Jahren gebaut wurde. Sind am Grund des Sees noch Relikte aus dieser Zeit verborgen? Ein alter Eisenkessel gibt Rätsel auf.

Den ganzen Sommer lang zeigte sich ein Ring auf dem Boden des Tonlochs. Besucher rätselten, was es damit wohl auf sich hat und holten schließlich einen alten Eisenkessel ans Licht. Der ist an einigen Stellen durchgerostet, an den Außenwänden haben sich Muscheln angesiedelt, sind fest mit der rostigen Eisenhaut verbunden. Half dieser Eisenkessel vor fast einhundert Jahren dabei, Ton aus der Grube zu holen?

Ton für Mittellandkanal

Muscheln sind mit der rostigen Außenhaut verwachsen. Foto: Gudrun Billowie

Abwegig ist das nicht. Die Elbeuer Tonlöcher sind keine natürlichen Seen, sondern – ähnlich wie der Jersleber See – Überbleibsel aus der Zeit, als der Mittellandkanal bis zur Elbe gebaut wurde. Das war im Wesentlichen in den 1930er Jahren.

Damals diente der Kies aus dem heutigen Jersleber See zur Aufschüttung der Kanalwände. „Mit dem Ton aus Elbeu wurde das Kanalbecken abgedichtet“, weiß Museumsleiterin Anette Pilz.

Baustoff vor hundert Jahren und heute

Der natürliche Baustoff spielte auch bei den jüngsten Kanalbauarbeiten eine wichtige Rolle. In den Jahren 2010 bis 2013 wurde die Kanalbrücke in Elbeu über der Eisenbahnlinie Magdeburg-Stendal erneuert. Dafür wurde das Wasser aus dem Abschnitt des Kanalbettes gepumpt, für Schiffe eine Umleitung gebaut, die es noch immer gibt.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde das Bett der Wasserstraße in diesem Bereich auf 42 Meter verbreitert, aus dem U-Profil ein Rechteckprofil geschaffen. Damit haben Schiffe auch in der Tiefe mehr Platz, seither können sich Großmotorgüterschiffe und Schubverbände mit einer Breite von 11,45 Metern begegnen.

Was die Museumsleiterin vermutet

Auch bei diesen Bauarbeiten spielte Ton eine Rolle. Zur Abdichtung gegen Austritt des Kanalwassers wurde eine 30 Zentimeter dicke Tonschicht auf der Sohle eingebaut, heißt es von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Dieser Ton stammte allerdings nicht aus Elbeu. Ist der Kessel also ein Relikt des Tonabbaus der 1930er Jahre und somit fast hundert Jahre alt?

Museumsleiterin Anette Pilz geht nicht davon aus. „Solche Bottiche hatte früher fast jeder in seiner Waschküche. Er diente dazu, die Wäsche, beziehungsweise die Bettwäsche abzukochen“, sagt sie. Unter solchen Kesseln waren gemauerte Sockel, in denen das Feuer gemacht wurde. Demnach wäre dieser Kessel einfach im Tonloch entsorgt worden.

Weitere Funde?

Was aber lagert dort noch auf dem Grund, in der Tiefe? Mit bloßem Auge lässt sich unter der Wasseroberfläche in der Nähe des Schilfgürtels ein weiterer Metallgegenstand erkennen. Der lässt sich aufgrund seiner seltsamen Form derzeit nicht identifizieren. Auch alte Wolmirstedter sind ratlos, können aber andere Geschichten erzählen.

Udo Wolff beispielsweise weiß, dass während des zweiten Weltkrieges am Tonloch Flakgeschütze auf Betonwällen befestigt waren. Von dort aus wurde unter anderem der Mittellandkanal verteidigt.

Bewegte Geschichte

Dessen Bau wurde immer wieder unterbrochen. Die Kanalbrücke über die Elbe blieb zunächst unvollendet, weil der Bau 1942 kriegsbedingt eingestellt wurde. Bis zur Vollendung sollten eine DDR und weitere 61 Jahre vergehen. Inzwischen ist der Mittellandkanal eine durchgehende Wasserstraße von Hannover bis Berlin, inklusive des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg. Die Kanalbrücke über die Elbe wurde 1998 bis 2003 gebaut und ist die längste der Welt.

Elbeus Tonloch ist bei Anglern beliebt. Dort gibt es unter anderem Aale, Barsche und Zander.