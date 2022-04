Was Groß Ammensleber Christen während der NS-Zeit erdulden mussten

„Nicht auf Knien rutschen, sondern arbeiten", hieß es an einem Holzzaun in Groß Ammensleben.

Groß Ammensleben - „Divide et impera - teile und herrsche - im Jahre 1935 wurde dieser Satz bezogen auf die evangelische Gemeinde in Groß Ammensleben besonders sichtbar“, beginnt Wilfried Lübeck zu erzählen. Rund 30 Prozent der evangelischen Pfarrer in Deutschland, die in 28 Landes- und Provinzialkirchen organisiert waren, wehrten sich, einer Reichskirche und einem Reichsbischof anzugehören oder unterstellt zu werden.