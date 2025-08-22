Was hat Wolmirstedts AfD-Bürgermeisterkandidat Mathias Knispel mit Tokio Hotel zu tun?

Wolmirstedt. - Lange schon rauscht es im Boulevard-Blätterwald: Georg Listing, Bassist von Tokio-Hotel, wird demnächst seine Jugendliebe heiraten, Susanne Knispel. Dieser Nachname taucht in Wolmirstedt derzeit auch im Kampf um das Bürgermeisteramt auf: Der AfD-Kandidat für die Wahl am 7. September heißt Mathias Knispel. Zufall? Nein. Susanne ist seine Schwester, bestätigt Mathias Knispel. Damit dürfte Tokio-Hotel-Gitarrist Georg Listing (38) demnächst sein Schwager sein.