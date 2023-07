Wie ist das Leben auf dem Dorf? Was sind die Leidenschaften der Menschen, die das Landleben der Stadt vorziehen? Das beleuchtet der MDR in seinen „Dorfgeschichten“.

Was Lindhorst so liebenswert macht

Susi Brandt mit David Bahrendt in seiner Backstube in Lindhorst.

Lindhorst - Nur Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben eine noch dünnere Besiedlung als Sachsen-Anhalt. Hier leben gerade einmal 109 Menschen pro Quadratkilometer. Also raus aus der Stadt und ab aufs Land: Hier gibt es noch gute Luft, wenig Verkehr, hier können sich Tiere und Pflanzen so richtig austoben. Und die Menschen natürlich auch.

Perfekt also für die „Dorfgeschichten“ von „MDR Sachsen-Anhalt heute“, bei denen die Dorfbewohner die Stars sind. An jedem Samstag erzählt das MDR-Fernsehmagazin ihre kleinen und feinen Geschichten - oder eigentlich: Lässt diese Geschichten von den Menschen selbst erzählen. Um diese einzusammeln, sind zwei bekannte MDR-Moderatoren abwechselnd als Reporter unterwegs: Susi Brandt und Andreas Neugeboren. Wo schauen sie sich für die Sachsen-Anhalt-Entdecker-Serie um? Irgendwo in Sachsen-Anhalt. Kleine Orte, unter 1.000 Einwohnern, in denen der MDR selten oder vielleicht noch gar nicht mit der Kamera war.

Auf der Suche nach den Menschen und ihren Geschichten

Mit einem Kamerateam fahren die Reporter in den Ziel-Ort und begeben sich auf Entdeckungstour - ohne Drehbuch und ohne Termindruck. Und das wird spannend: Zufällige Begegnungen auf der Dorfstraße, am Gartenzaun, im Rinderstall, beim Bäcker oder auf dem Dorfplatz. So erfahren die „MDR Sachsen-Anhalt heute“-Reporter persönliche Dinge ihrer Begleiter und darüber hinaus auch interessante Geschichten zum Dorf. Wo hakt es, wo könnte es im Dorf oder in der Nachbarschaft besser laufen? Was macht es ausgerechnet hier besonders lebens- und liebenswert? Oder auch nicht. Die „Dorfgeschichten“ von „MDR Sachsen-Anhalt heute“ sind offen und ehrlich.

Die Bäckerei als Treffpunkt für den Ort

Für die nächste „Dorfgeschichten“-Folge, die am heutigen Sonnabend, 15. Juli, um 19 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen ausgestrahlt wird, ist Susi Brandt in den Landkreis Börde gefahren. Die Moderatorin macht auf ihrer „Dorfgeschichten“-Tour diesmal Station in Lindhorst. Die Bockwindmühle am Ortseingang ist ein Wahrzeichen des Dorfes. Gegenüber der Mühle lebt Franziska Mühlenberg mit ihrer Familie. Sie ist in Lindhorst geboren und hat es woanders, wegen des starken Heimwehs, nicht lange ausgehalten. Sie geht bei Wind und Wetter barfuß durch die Welt, denn ihre Oma sagt, das ist gesund. Franziska Mühlbauer empfiehlt Susi Brandt David Bahrendt, den Ortsbäcker, zu besuchen. Anfangs ist er allerdings noch etwas wortkarg und reibt sich den Schlafsand aus den Augen - Susi Brandt hat ihn versehentlich durch die Klingel aus dem Bett geholt.

Als der junge Bäcker aber anfängt, über Lindhorst zu reden, wird er munter und beginnt zu schwärmen. Er fühlt sich in seiner Bäckerei, die er mit 21 Jahren von der Familie Düsedau gekauft hat, sehr wohl. Er ist gut in Lindhorst vernetzt, kennt alle im Ort, weil seine Bäckerei für die Lindhorster ein wichtiger Treffpunkt ist.