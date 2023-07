Was macht ein Krokodil in Colbitz?

Colbitz - Das schon seit 1976 im Wasserwerk Colbitz lebende Krokodil „Theophila“ feierte jetzt seinen 49. Geburtstag. Zwei Tage später besuchten 40 Mitglieder und Gäste des Bürgervereines Born das größte Grundwasserwerk Sachsen-Anhalts.

Am Ende der Führungen im Wasserwerk steht traditionell der Besuch des Terrariums, in dem das Krokodil seit 1998 lebt. Etwas verspätet erhielt es von den Besuchern zahlreiche Glückwünsche zum 49. Ehrentag. Das große Interesse an „Theophila“ bleibt also ungebrochen.

Zuletzt besuchten das wohl einzige in einem Wasserwerk lebende Krokodil auf der ganzen Welt, viele der gut 2000 Besucher des 25. Tages der offenen Tür im Wasserwerk Colbitz. Unter den Besuchern war auch Gunter Hellmann, der sich seit 1976 bis zu seinem Eintritt ins Rentnerleben rührend um dieses besondere Reptil gekümmert hat.