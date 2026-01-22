In Wolmirstedt wird gerade das Geld verteilt. Davon profitieren auch die Ortsteile. Elbeuer Kinder können sich freuen.

Wolmirstedt. - Wolmirstedts Haushalt für das Jahr 2026 steht. Das dicke Pamphlet erhält alle Einnahmen und Ausgaben, die in diesem Jahr anstehen. Besonderes Augenmerk liegt dabei stets auf den Investitionen, von denen die Bürger direkt profitieren. Dazu zählen die Großinvestitionen, wie das neue Stadion, der Bahnhofsvorplatz, die Heinrich-Heine-Straße und das Glindenberger Feuerwehrhaus. Doch auch in den Ortschaften werden Wünsche erfüllt. Elbeu beispielsweise kann sich auf ein neues Spielgerät freuen.