In vier Wochen wird in Wolmirstedt der neue Bürgermeister gewählt. Anwohner beschweren sich nun, dass zwei Kandidaten mit unfairen Mitteln werben. Jetzt greift das Ordnungsamt hart durch.

Wegen verbotener Wahl-Werbung: Plakate von SPD und AfD müssen entfernt werden

Weitaus mehr als 60 Plakate wurden seitens der AfD aufgehängt. Aber auch die SPD wird nun vom Ordnungsamt angemahnt.

Wolmirstedt. - Wahlen sind immer auch mit Emotionen verbunden. In Wolmirstedt wird Anfang September ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt. Der AfD und der SPD wird jetzt ein unfairer Wahlkampf vorgeworfen. Das Ordnungsamt hat nun entschieden: Die Plakate müssen wieder weg. Doch damit ist der Fall noch nicht erledigt.