Wegen einer angeblichen Gefahr von Überschwemmungen sollte das Bauen in mehreren Stadtteilen fast überall verboten werden.

Streit um Hochwasserschutz in Magdeburg: Wo nun wieder gebaut werden darf

In einem Steinbett fließt die Schrote unter anderem durch den Magdeburger Vogelgesangpark. Auch dieser gehört zu den Überflutungsflächen des Bachs.

Magdeburg. - Im vergangenen Jahr war das ein echter Paukenschlag: Das Landesverwaltungsamt legte die Überschwemmungsgebiete der Schrote in Magdeburg neu fest – und mit einem Schlag standen große Teile der Stadt unter massiven Bau- und Nutzungseinschränkungen. Gewerbegebiete wie Rothensee konnten nicht mehr vermarktet werden, Privatinvestoren sahen ihre Projekte nicht nur gefährdet, vielmehr wurden diese jäh gestoppt, Straßen- und Wohnungsbau schien auf den Überschwemmungsgebieten nicht nur schwierig, sondern plötzlich rechtlich unzulässig. Was ist daraus geworden?