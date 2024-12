Wolmirstedt. - Nach Schokolade duftet es schon im Schulflur. In der Schulküche schmilzt die Kuvertüre in Töpfen. In anderen Räumen rühren, packen und schokolieren Schülerinnen und Schüler rotwangige Äpfel. Sie arbeiten konzentriert und in zwei Schichten, denn sie haben zwei große Ziele: einen Weltrekord aufstellen und Geld für einen guten Zweck erarbeiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.