Menschen, die sich einem anderen Geschlecht angehörig fühlen, können seit August Namen und Geschlecht einfach beim Standesamt ändern lassen. Wird das in Wolmirstedt genutzt?

Wenn Tom Tina sein darf: In Wolmirstedt können Name und Geschlecht geändert werden

Seit August ist die Anmeldung für die einfache Namens- und Geschlechtsänderung in den Standesämtern möglich. Jahrelang hat die LGBTQ-Szene dafür gekämpft.

Wolmirstedt. - „Ich finde es längst überfällig, dass man seinen Namen jetzt einfach ändern lassen kann. In unserer Generation geht man mit dem Thema Geschlecht aber sowieso viel entspannter um“, sagt die 19-Jährige Anna Mehle aus Wolmirstedt. Auch in ihrem Freundeskreis gebe es eine Trans-Person. Im April hatte die Bundesregierung das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht, das nun eine einfachere Änderung ermöglicht. Seit August ist die Anmeldung dafür möglich, auch in Wolmirstedt – und die wurde hier bereits genutzt.