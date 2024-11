Groß Ammensleben - Das Feuerwehrgerätehaus in der Magdeburger Straße in Groß Ammensleben ist in die Jahre gekommen. In den 1970er Jahren erbaut ist das Gebäude mittlerweile viel zu eng. Fast 17 Mitglieder der Kinder- und Jugendwehr müssen sich einen Raum von 12 Quadratmetern teilen. Auch die Fahrzeughalle ist viel zu klein, erst recht, seit dem das neue Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Einzug gehalten hat. Schließlich war das Gebäude einst für viel kleinere Feuerwehrautos geplant – und für leichtere. So ist an Rissen am Boden zu erkennen, dass dieser dem Gewicht der neuen Fahrzeuge nicht standhält. Ist Ersatz nun endlich in Sicht?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.