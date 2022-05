Wie der Vater so der Sohn: Echter Generationswechsel in der Wehrleitung Angern

An der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Angern hat es eine Veränderung gegeben. Wie die Kameraden mitteilten, sei nach 33 Dienstjahren Lutz Homuth in die „Wehrleiterrente“ gegangen. Die Führungsposition hat nun sein Sohn Marcel übernommen.

Angern - Somit hat es in der Wehrleitung in Angern einen direkten Generationswechsel gegeben. „Die Stellvertreterrolle in der Ortswehr hat Oliver Beymel übernommen“, so Marcel Homuth.