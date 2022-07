Wie die Barleber gegen Krieg und Unglücke vorsorgen

Naturkatastrophen können jede Region treffen. Auch ein Verteidigungsfall erfährt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs an Brisanz. Die Barleber sorgen vor.

Die Gemeinde Barleben investiert in den Zivilschutz.

Barleben - Auf dem Gelände des Wirtschaftshofes der Gemeinde in der Agrarstraße in Barleben herrscht am Donnerstagmorgen geschäftiges Treiben. Ein großer mobiler Kran hat seinen rund 40 Meter meterlangen Ausleger ausgefahren und wartet auf Arbeit. Derweil fahren zwei tonnenschwere Zugmaschinen auf den Hof. Im Schlepptau haben sie je einen Tieflader, die huckepack große Container transportieren.