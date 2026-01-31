Niedere Börde profitiert vom EEG Wie Einwohner von Einnahmen aus Wind- und Solarenergie profitieren

Die Niedere Börde sichert sich seit dem vergangenen Jahr zusätzliche Einnahmen aus erneuerbare Energien. Erste Einzahlungen von Windparkbetreibern sind bereits eingegangen. Wie die zusätzlichen Mittel eingesetzt werden ...