Der Burger Ballspiel Club hat Großes vor. Ohne Unterstützung geht das natürlich nicht. Bei einem Sponsorentreffen erläuterte Vorstandsvorsitzender Henning Preisler die Pläne für die Zukunft.

BBC hat große Pläne für Burg - wie er das schaffen will

Vorstandsvorsitzender Henning Preisler erläuterte den Sponsoren die Pläne für die Zukunft,

Burg - Eine neue Flutlichtanlage für den Hauptplatz, große Schritte im sportlichen Bereich, auch was den Nachwuchs angeht. Der Burger Ballspiel Club (BBC) hat sich eine Menge vorgenommen für die kommende Zeit.