Kreispokal erneut im Visier BBC hat große Pläne für Burg - wie er das schaffen will

Der Burger Ballspiel Club hat Großes vor. Ohne Unterstützung geht das natürlich nicht. Bei einem Sponsorentreffen erläuterte Vorstandsvorsitzender Henning Preisler die Pläne für die Zukunft.

Von Thomas Pusch 31.01.2026, 11:03
Vorstandsvorsitzender Henning Preisler erläuterte den Sponsoren die Pläne für die Zukunft, Foto: Thomas Pusch

Burg - Eine neue Flutlichtanlage für den Hauptplatz, große Schritte im sportlichen Bereich, auch was den Nachwuchs angeht. Der Burger Ballspiel Club (BBC) hat sich eine Menge vorgenommen für die kommende Zeit.