Der Stadtrat Genthin hat einstimmig entschieden, das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ weiterzuführen. Wie viel Geld für Projekte zur Verfügung steht.

Interkulturelle Woche und Projekte können weiter finanziert werden: Genthin sagt Ja zu großem Förderprogramm

Auch für das Jahr 2026 können nun Fördermittel für Jugend- und Kinderprojekte verwendet werden.

Genthin - Der Stadtrat der Stadt Genthin hat in einer Sondersitzung einstimmig beschlossen, die Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ auch in der neuen Förderperiode von 2026 bis 2032 fortzusetzen. Mit dem klaren Votum bekennen sich die Ratsmitglieder geschlossen zur weiteren Förderung von Demokratie, Vielfalt und gesellschaftlichem Zusammenhalt in Genthin und den Partnerkommunen Jerichow und Elbe-Parey.

Konkret bezieht sich der Beschluss zunächst auf das Förderjahr 2026. Dafür ist ein Gesamtkostenrahmen von 155.555,56 Euro vorgesehen. Der notwendige Eigenanteil beläuft sich auf 6.425,56 Euro und wird – wie bisher – gleichmäßig zwischen den beteiligten Kommunen Genthin, Jerichow und Elbe-Parey aufgeteilt. Mit diesem vergleichsweise geringen kommunalen Anteil können umfangreiche Bundesmittel in die Region geholt werden.

Partnerschaft für Demokratie in Genthin

Genthin bildet gemeinsam mit Jerichow und Elbe-Parey eine eigene „Partnerschaft für Demokratie“. Die Stadt Genthin übernimmt dabei die Koordination und Abrechnung des Programms. Über diese Struktur werden Fördermittel gezielt an Vereine, Schulen und Initiativen vergeben, die sich mit Projekten für demokratische Bildung, Teilhabe und ein respektvolles Miteinander einsetzen.

Förderung für Vereine, Schulen und Initiativen

Die Mittel aus dem Bundesprogramm ermöglichen zahlreiche Vorhaben, die ohne finanzielle Unterstützung kaum realisierbar wären. Gefördert werden unter anderem öffentliche Veranstaltungen, Bildungsangebote und Mitmachaktionen, die Demokratie erlebbar machen.

Dazu zählen größere Formate wie die Interkulturelle Woche oder der „Tag der offenen Gesellschaft“ ebenso wie kleinere lokale Projekte. Auch sichtbare Zeichen im Stadtbild, etwa die Demokratie-Busse, werden über das Programm finanziert.

Einstimmiges Signal für die Zukunft

Für die neue Förderperiode wird erneut mit ähnlich hohen Fördersummen gerechnet, auch wenn die endgültige Ausstattung noch vom Bundeshaushalt abhängt. Unabhängig davon ist das Signal aus Genthin eindeutig: Mit dem einstimmigen Beschluss in der Sondersitzung bekräftigt der Stadtrat, dass demokratische Präventionsarbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt weiterhin einen festen Platz in der Stadtpolitik haben sollen.