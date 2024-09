Die Ohre soll wieder in ein möglichst naturnahen Zustand versetzt werden. Ein Teil bildet ein Projekt am Mühlengraben bei Jersleben. Flussab der Mittelmühle sind Rohre entfernt worden. Hier ist das Gewässer wieder frei.

Jersleben - Unweit der Herrenmühle in Jersleben wabert Maschinenlärm durch die spätersommerliche Luft. An dem sonst so idyllischen Ort frisst sich ein Bagger regelrecht durch den Mühlengraben. Die große Schaufel des gelb-schwarzen Ungetüms befördert ohne Unterlass neben Erdreich auch Betonteile sowie große Rohre aus dem gleichen Material zu Tage. Was genau passiert hier?