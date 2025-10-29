weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Geflügelseuche in Deutschland: Vogelgrippe: Magdeburger Zuchtverein muss Konsequenzen ziehen

Die Vogelgrippe hat in Deutschland schon für Tausende tote Tiere gesorgt. Nun muss ein Magdeburger Geflügelzuchtverein Konsequenzen tragen. Wie sich Magdeburger Halter von Geflügel und Hunden jetzt verhalten sollte.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 29.10.2025, 12:43
Lothar Ulmen züchtet seit seiner Jugend Tauben und Hühner. Die Vogelgrippe macht dem Magdeburger nun Sorgen.
Lothar Ulmen züchtet seit seiner Jugend Tauben und Hühner. Die Vogelgrippe macht dem Magdeburger nun Sorgen. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Im ganzen Land breitet sich derzeit die Vogelgrippe aus. In Sachsen-Anhalt gibt es bereits tote Tiere und zahlreiche Verdachtsfälle. Ein Geflügelzuchtverein aus Magdeburg muss nun auch die Konsequenzen spüren.