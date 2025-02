Brandserie in Wolmirstedt: Feuer in der Gartenanlage „Glück auf“

Wolmirstedt. - Ein Feuerteufel hat in der Nacht zum Dienstag, 11. Februar, erneut viel Schaden angerichtet. Diesmal stand eine Gartenlaube in der Elbeuer Kleingartenanlage „Glück auf“ in Flammen. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort, aus der Luft suchten Beamte mit einem Hubschrauber nach einem Täter, am Boden suchte ein Fährtenhund.