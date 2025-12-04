Liveticker
Sport für alle am zweiten Weihnachtstag Wieder ein Lauf nach dem Gänsebraten
Weihnachten kann mehr sein, als Geschenke auspacken, Weihnachtsbraten essen und Lieder singen. Zumindest in Wolmirstedt. Da wird gelaufen.
04.12.2025, 12:00
Wolmirstedt. - Eigentlich steht Petra Schultz für lange Läufe, für Marathon oder die noch längeren Ultra-Läufe. Gern auch in der Wüste. Doch Weihnachten lädt sie die Wolmirstedter zu einem vergleichsweise entspannten Trip ein. Zum Gänsebratenvernichtungslauf.