Weihnachten kann mehr sein, als Geschenke auspacken, Weihnachtsbraten essen und Lieder singen. Zumindest in Wolmirstedt. Da wird gelaufen.

Wieder ein Lauf nach dem Gänsebraten

Sport für alle am zweiten Weihnachtstag

Beim Gänsebratenvernichtungslauf geht es um Spaß.

Wolmirstedt. - Eigentlich steht Petra Schultz für lange Läufe, für Marathon oder die noch längeren Ultra-Läufe. Gern auch in der Wüste. Doch Weihnachten lädt sie die Wolmirstedter zu einem vergleichsweise entspannten Trip ein. Zum Gänsebratenvernichtungslauf.