Lärm, Drogen, Vandalismus Eltern und Anwohner schlagen Alarm: Wernigeröder Bahnhof wird zum sozialen Brennpunkt
Über den Wernigeröder Bahnhof häufen sich die Beschwerden, einige Anwohner haben regelrecht Angst. Sie berichten von Vandalismus, Drogenkonsum und Straftaten. Verantwortlich dafür sollen Jugendliche sein. So reagieren Stadtverwaltung und Polizei.
04.12.2025, 11:30
Wernigerode. - Eltern sind besorgt, Anwohner schlagen Alarm: Der Wernigeröder Hauptbahnhof, berichten sie, ist ein sozialer Brennpunkt geworden. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gehörten mittlerweile zur Tagesordnung – verübt nicht zuletzt von Minderjährigen.