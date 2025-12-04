Kleine Patienten der Kinderstation im Klinikum Magdeburg haben überraschenden Besuch bekommen. Der Nikolaus seilte sich an der Fassade des Klinikums ab und überbrachte Geschenke.

Magdeburg. - vs

Es ist mittlerweile eine Tradition geworden. Rund um den Nikolaustag überrascht die Berufsfeuerwehr Magdeburg die kleinen Patienten der Kinderstation im städtischen Klinikum Magdeburg. Höhenretter seilen sich verkleidet an der Fassade des Klinikums ab und überbringen den jungen Patienten Überraschungen. Am Donnerstag (4. Dezember 2025) war es wieder so weit. Der Nikolaus kam mit seinem Geschenkesack nicht durch die Tür, sondern durch ein Fenster der Kinderklinik. Da waren überraschte und freudige Kinderaugen garantiert.