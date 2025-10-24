weather wolkig
„Abo Energy“ rechnet mit der Abgabe erforderlicher Planungsunterlagen bei der Gemeinde Niedere Börde erst 2026. Dafür stellt das Unternehmen weitere Beteiligungsmodelle für Bürger in Aussicht.

Von Sebastian Pötzsch 24.10.2025, 11:15
Der Blick vom Felsenberg bei Dahlenwarsleben: Zu erkennen sind die Strommühlen des Windparks Ebendorf. Doch es soll ein weiterer Windpark am Fuße des Aussichtspunktes entstehen. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Dahlenwarsleben - Der geplante Windpark „Am Felsenberg“ bei Dahlenwarsleben ist derzeit in aller Munde. Dabei bewegt die Bürger nicht nur die negativen Folgen wie die Versperrung der Sicht nach Magdeburg oder die Angst vor steigenden Netzentgelten. Auch Vorteile wie zusätzliche Einnahmen für die Gemeinde sind Thema im Zusammenhang mit dem Vorhaben.