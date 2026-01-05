Der Winter hat die Region fest im Griff. Das nutzen viele Familien für Bewegung an frischer Luft. Wie aber geht es mit der Baustelle auf der B189 weiter?

Winterfreude: Theo heißt der riesige Schneemann, den Patrick (v.l.), Josefina, Hanna, Theodor und Andreas am Farsleber Weinberg gebaut haben.

Wolmirstedt. - Theo, den größten Schneemann des Farsleber Weinbergs, haben Josefina, Hanna und Theodor gebaut. Sein Bauch und sein Kopf sind so schwer, dass die Kinder beim Aufeinanderstapeln der Kugeln die Hilfe Erwachsener brauchten. Dieser eisige Geselle ist nicht der einzige, der am Rand des beliebten Rodelbergs steht. Viele kleinere Exemplare leisten Theo Gesellschaft. Das aktuelle Winterwetter bringt Schnee, der sich sowohl zum Schneemann bauen, als auch zum Rodeln eignet. Diese Bedingungen nutzen viele Familien.