Wo in Wolmirstedt an Ostern Brauchtumsfeuer geplant sind und wo nicht

Wolmirstedt - Viele Wolmirstedter schmerzte es in den letzten beiden Jahren als sie immer wiederholt erfahren mussten, dass es auch dieses mal wieder keine großen Osterfeuer in der Region geben werde. Dabei sind die Brauchtumsfeuer doch feste Tradition in Wolmirstedt und Umgebung. In diesem Jahr gibt es immerhin zwei kleine Lichtblicke. Wenn auch die Resonanz bisher noch etwas verhalten ist, so sind zumindest schon mal zwei Feuer angemeldet worden.