Es gibt einen Sport, da springen junge Leute über Tische und Bänke. Was in der Schule verboten war, ist hier gewollt. Freerunning, Freirennen heißt das, was beim OK-Live-Ensemble gelehrt wird.

Wolmirstedt. - Simon springt ab, streckt einen Arm in die Luft, fliegt. Diesmal wird er auf der weichen Matte landen, doch viele Elemente des Freerunnings probiert er auch im Freien aus. Beim OK-Live-Ensemble wird dieser Trendsport trainiert und der Zulauf ist groß.