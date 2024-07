Es geht los am neuen Stadion in Wolmirstedt. Am Montag, 29. Juli, hat der Bagger die Vorarbeiten für den Bau eingeläutet. Für zehn Tage sind jetzt erstmal die Archälogen am Werk. Mit dabei waren neben dem stellvertretenden Bürgermeister Marko Kohlrausch (l.) auch Stadion-Planer Axel Gehlhaar und Astrid Deffner vom Mobilen Archäologieteam.

Foto: Kristina Reiher