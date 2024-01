Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Kurz vor Weihnachten wurde die neue Geschwister-Scholl-Straße in Wolmirstedt für den Verkehr freigegeben. Im Zuge der Zwei-Millionen-Euro-Baumaßnahme des Landkreises Börde in Zusammenarbeit mit der Stast Wolmirstedt wurden auch die beiden Kreisel erneuert. Doch an einer Stelle der Übergänge ist der Bordstein scheinbar an der falschen Stelle abgesenkt, wie einer Leserin aufgefallen ist.