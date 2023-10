Angebot ausgebaut Wolmirstedt: Das neue Team eines Tattoo-Studios lockt sogar entfernte Kunden

Im Tattoo-Studio von Julian Sell aus Wolmirstedt arbeiten seit kurzem vorrangig Frauen im Team. Generell zählt die Stadt in der Börde zu den Vorbildern, was weibliche Tätowierer angeht. Warum mehr Frauen in der Branche wichtig sind und was aktuelle Trends damit zu tun haben.