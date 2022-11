Drogen Wolmirstedt: Drogen per Lieferdienst über Telegram

In Großstädten sind sogenannte Drogen-Taxis verbreitet. Dass Cannabis nun auch in Wolmirstedt über diesen Weg an den Mann gebracht wird, scheint neu. Vermarktet werden die Drogen, die per Lieferservice gebracht werden, in der Regel über Telegram-Gruppen. Wie geht die Polizei damit um?