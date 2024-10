Polarlichter, ein Komet und ein vollmond machen den abend- und Nachthimmel in Wolmirstedt derzeit zu einem Hingucker.

Dieses spektakuläre Foto gelang Sabine Birmuske aus Lostau. Sie fing Polarlichter über Auerbachs Mühle in Wolmirstedt ein.

Wolmirstedt. - Ein spektakulärer Himmel ist in diesem Herbst zu erleben. Polarlichter, die für gewöhnlich an die Pole der Weltkugel verortet werden, sind derzeit auch über Deutschland zu sehen. Das Himmelsschauspiel begeistert viele Bürger. Doch wieso können wir in diesen Breitengraden derzeit überhaupt Polarlichter erkennen?