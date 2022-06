Wolmirstedt hält an Glasfaser-Plan für Farsleben und Mose fest

Wie weiter in Sachen Glasfaser-Strategie in Wolmirstedt? Nun hat sich ein Unternehmen gemeldet, welches schon abgeschrieben war.

Wolmirstedt - Nicht leicht gemacht hatten es sich die Ortschaftsräte in Farsleben und Mose in den vergangenen Wochen, als es darum ging, einen geeigneten Partner für den Glasfaserausbau in ihren Ortschaften zu finden. Vor allem in Mose hatten sich die Räte bereits vor der Sitzung den Kopf über einen Partner zerbrochen und dabei festgestellt, dass sie MDDSL kein Vertrauen mehr aussprechen wolle.