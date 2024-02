An der Adolph-Diesterweg-Schule in Wolmirstedt gilt Tempo 30.

Wolmirstedt. - Seit dem 22. Januar ist der Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Wolmirstedt für sechs Wochen gesperrt. Der morgendliche Verkehr in der Triftstraße vor der Adolph-Diesterweg-Grundschule hat sich deshalb offenbar vervielfacht, berichtet eine Mutter am Telefon. Sie sorgt sich um die Sicherheit der Kinder.