Das Wolmirstedter Umspannwerk lockt Investoren an, die Batteriespeicher bauen wollen. Doch viele scheinen nicht seriös zu sein. Stadt und Stadtrat wollen sich wehren.

Wolmirstedt will sich gegen Flut der Batteriespeicher wehren

Ein Batteriespeicher kommte, weitere wollen die Farsleber nicht haben.

Wolmirstedt. - Eigentlich wollte die CDU-Fraktion des Stadtrates, dass die Stadt Flächen für Batteriespeicher ausweist, um eine geordnete Ansiedlung zu ermöglichen. Doch inzwischen gibt es so viele Anträge, dass die Stadt andere Wege gehen will.