  4. Wohnen und Einkaufen in Wolmirstedt: Wolmirstedt: Wohnungen gefragt, Geschäfte verschmäht

In Wolmirstedt steigt die Nachfrage nach Wohnraum. Die Wohnungsgesellschaften reagieren darauf. Nur bei einem Objekt in zentraler Lage ist noch vieles offen.

Von Gudrun Billowie 03.09.2025, 14:00
Was passiert mit dem ehemaligen Schuhladen am Zentralen Platz?
Wolmirstedt. - Wolmirstedt hat keinen klassischen Marktplatz, dafür einen Zentralen Platz. Der Platz bildet eine Art Zentrum, ist umringt von wichtige Anlaufstellen wie Rathaus, Sparkasse, Backshop, Postfiliale, Buchladen, Apotheke und mehr. Nur ein Geschäft steht seit Jahresbeginn leer und bisher tut sich dort nichts. Hat der Eigentümer Ideen?