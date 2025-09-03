Jetzt Live
Wohnen und Einkaufen in Wolmirstedt Wolmirstedt: Wohnungen gefragt, Geschäfte verschmäht
In Wolmirstedt steigt die Nachfrage nach Wohnraum. Die Wohnungsgesellschaften reagieren darauf. Nur bei einem Objekt in zentraler Lage ist noch vieles offen.
03.09.2025, 14:00
Wolmirstedt. - Wolmirstedt hat keinen klassischen Marktplatz, dafür einen Zentralen Platz. Der Platz bildet eine Art Zentrum, ist umringt von wichtige Anlaufstellen wie Rathaus, Sparkasse, Backshop, Postfiliale, Buchladen, Apotheke und mehr. Nur ein Geschäft steht seit Jahresbeginn leer und bisher tut sich dort nichts. Hat der Eigentümer Ideen?