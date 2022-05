Wolmirstedter wundern sich über unterschiedliche Straftzettel für Falschparker

Für Verwirrung unter Autofahrern sorgte in den vergangenen Wochen ein Verwarnzettel, besser gesagt zwei verschiedene, die das Wolmirstedter Ordnungsamt an Falschparker verteilt hatte.

Beide Knöllchen haben ihre Richtigkeit. Bis auf weiteres kommt in Wolmirstedt die schlichte Variante (rechts) zum Einsatz.

Wolmirstedt - Für Verwirrung unter Autofahrern sorgte in den vergangenen Wochen ein Verwarnzettel, besser gesagt zwei verschiedene, die das Wolmirstedter Ordnungsamt an Falschparker verteilt hatte. So meldeten sich Betroffene, die innerhalb weniger Wochen zwei unterschiedliche Zettel bekommen hatten, bei der Volksstimme.