Das Ok-Live-Ensemble wird wieder die Koffer packen und seine Kunst in Sachsen-Anhalt präsentieren.

Das Ok-Live-Ensemble zeigt seine Shows auf vielen Festen.

Wolmirstedt. - Das OK-Live-Ensemble geht wieder auf Tour. Die Festsaison nach den Sommerferien ist eröffnet und es flattern wieder Buchungen ins Haus. Dabei melden sich oft alte Bekannte, wie die Stadt Haldensleben, die das Ensemble fürs Altstadtfest bucht oder Calbe, wo die Show des Ensembles das Bollenfest bereichern soll. Das OK-Live-Ensemble ist bekannt, ist auf den Bühnen Sachsen-Anhalts und darüber hinaus seit über 30 Jahren Stammgast.