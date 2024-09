Die geplante Entschädigungssatzung für Ehrenamtler in der Gemeinde Barleben sieht höhere Vergütungen für Feuerwehrleute, Ratsmitglieder oder sachkundige Einwohner sowie Ortschaftsratsmitglieder und Ortsbürgermeister vor. Einzig die Meitzendorfer Ortsbürgermeisterin würde nach einer von zwei Varianten 50 Euro weniger erhalten als bisher.

Barleben - Laut einer von der Verwaltung vorbereiteten Beschlussvorlage, die bereits sämtliche Gremien durchlaufen hat und voraussichtlich am 24. September final im Gemeinderat beschlossen wird, sollen die Vergütungen der Ortsvorsteher geändert werden. Doch die vom Rathaus gemachten Vorschläge sorgen für Zündstoff. Meitzendorfs neue Ortsbürgermeisterin Ramona Müller (FWG) wittert gar einen Racheakt des Gemeindebürgermeisters Frank Nase (CDU). „Mit der geänderten neuen Aufwandsentschädigung sollen wir neuen Ortsbürgermeister in Ebendorf und Meitzendorf abgestraft werden, weil wir unsere langjährigen Vorgänger aus den Reihen der CDU abgelöst haben“, meint die Kommunalpolitikerin. Was sagen andere Kommunalpiltiker?