Beim Tag der offenen Tür der Ecole-Stiftung kann der durchgängige mehrsprachige Bildungsweg von der Kita über die Grundschule bis zum Gymnasium nachvollzogen werden - und modernes Bauen.

Die neue Ecole-Kita „Les petits amis“ in Barleben besticht nicht nur durch die Bilinguale Förderung, sondern auch durch die nachhaltige Architektur.

Barleben - Wer mehr über modernes und nachhaltiges Bauen erfahren möchte, ist beim Tag der offenen Tür der Ecole-Stiftung in Barleben richtig. Neben Architektur können Besucher der beiden Schulen sowie der Kita „Les petits amis“ am Sonnabend, 8. November, erfahren, wie mehrsprachige Bildung funktioniert.