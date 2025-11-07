weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Börde: Bildung trifft nachhaltiges Bauen: Zu erleben in Barleben: Nachhaltige Architektur und mehrsprachige Bildung

Beim Tag der offenen Tür der Ecole-Stiftung kann der durchgängige mehrsprachige Bildungsweg von der Kita über die Grundschule bis zum Gymnasium nachvollzogen werden - und modernes Bauen.

Von Sebastian Pötzsch 07.11.2025, 08:30
Die neue Ecole-Kita „Les petits amis“ in Barleben besticht nicht nur durch die Bilinguale Förderung, sondern auch durch die nachhaltige Architektur.
Die neue Ecole-Kita „Les petits amis“ in Barleben besticht nicht nur durch die Bilinguale Förderung, sondern auch durch die nachhaltige Architektur. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Wer mehr über modernes und nachhaltiges Bauen erfahren möchte, ist beim Tag der offenen Tür der Ecole-Stiftung in Barleben richtig. Neben Architektur können Besucher der beiden Schulen sowie der Kita „Les petits amis“ am Sonnabend, 8. November, erfahren, wie mehrsprachige Bildung funktioniert.