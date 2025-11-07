Börde: Bildung trifft nachhaltiges Bauen Zu erleben in Barleben: Nachhaltige Architektur und mehrsprachige Bildung
Beim Tag der offenen Tür der Ecole-Stiftung kann der durchgängige mehrsprachige Bildungsweg von der Kita über die Grundschule bis zum Gymnasium nachvollzogen werden - und modernes Bauen.
07.11.2025, 08:30
Barleben - Wer mehr über modernes und nachhaltiges Bauen erfahren möchte, ist beim Tag der offenen Tür der Ecole-Stiftung in Barleben richtig. Neben Architektur können Besucher der beiden Schulen sowie der Kita „Les petits amis“ am Sonnabend, 8. November, erfahren, wie mehrsprachige Bildung funktioniert.