Magdeburger vergeben gegen Wedding viele Chancen und verlieren im Entscheidungswerfen. In Chemnitz gelingt ein Arbeitssieg.

Magdeburg - An jedem Freitag in der Dynamo-Halle steht ein Fünfmeter-Werfen auf dem Trainingsplan der Wasserball Union (WUM). Jeder Spieler darf zum Abschluss der Einheit den Ernstfall proben. Die Übung wäre auch dringend nötig gewesen, um am Sonnabend gegen den SC Wedding erfolgreich zu sein. Aber wie schon im gesamten Heimspiel vor 100 Zuschauern vermochten es die Magdeburger nicht, ihre Chancen zu nutzen.