Einen ewigen Traum hat sich Holger Greulich erfüllt, als er mit seinem Motorrad bis zum Nordkap fuhr. Die Reise wird heute in Zens bei einer Buchlesung vorgestellt.

Zens - Vor etwa fünf Jahren erfüllte sich Holger Greulich aus Osterwieck seinen ganz persönlichen Traum. Mit seinem alten Motorrad der Marke „Dnepr“ hat er sich aufgemacht, um eine rund 8000 Kilometer lange Reise zurückzulegen. Auf seinem 80er Jahre Gefährt legte er eine abenteuerliche Reise zurück, die ihn bis zum Nordkap geführt hat. Dabei durchquerte er auf dem Hinweg unter anderem Schweden. Über die östliche Seite der Ostsee trat er den Rückweg an, auf dem er vor allem Russland und die baltischen Staaten besuchte.

Reisebericht der besonderen Art

In der Vergangenheit hat Holger Greulich, mangels Fernsehprogrammen, viel gelesen und träumte bereits 1985 von einer Reise mit dem Motorrad in die damalige Sowjetunion. 2018 brach er wirklich auf. Zunächst zum Nordkap, von dort aus ging es immer weiter. Insgesamt dauerte die Odyssee etwa fünf Wochen.

Was daraus folgt, ist ein Reisebericht der besonderen Art. Denn Holger Greulich hat das Buch „Mit der Dnepr auf einem Wodka nach Murmansk – 8000 Kilometer Abenteuer“ über seine Fahrt verfasst. Was während der Reise als täglicher Blog zur Berichterstattung für die Daheimgebliebenen begann, wurde anschließend in Buchform verschriftlicht.

Als „die kurzweilige Reiseerzählung eines unverbesserlichen Optimisten, der auch sich selbst nicht ganz so ernst nimmt“, wird der Reisebericht beworben. Zudem könne es in manchem Leser den Wunsch zur Nachahmung wecken, dem anderen diesen vielleicht verleiden.

Lesung in der Kirche

Wer mehr über die Menschen, Erlebnisse, Erfahrungen, Probleme und Anekdoten Holger Greulichs erfahren möchte, hat heute die Gelegenheit dazu. Denn im Rahmen einer literarischen Kulturabend-Buchlesung gastiert Holger Greulich in Zens und nimmt die Zuhörer mit auf eine faszinierende Reise.

Die Lesung findet heute um 18 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die St. Stephan Kirche in Zens in der Kirchhofstraße 7a. Der Eintritt ist frei. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

Zuhörer, die weiter in die Geschichte eintauchen möchten, können das Buch im Anschluss an die Lesung für 14,50 Euro käuflich erwerben. Die Heimatfreunde „Zicken-Zens“ freuen sich auf zahlreiche Besucher.