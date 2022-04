24 Covid-Neuinfektionen in Zerbst - 23 weitere Todesfälle in Anhalt-Bitterfeld

Der Ticker informiert in kurzen Meldungen und mit aktuellen Zahlen über die pandemische Lage in Zerbst und im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Innerhalb 24 Stunden haben sich weitere 218 Personen in Anhalt-Bitterfeld mit Covid-19 infiziert.

Zerbst/Köthen (vs) - +++ Vom 4. bis 5. Januar haben sich weitere 218 Personen in Anhalt-Bitterfeld mit Covid-19 infiziert, davon 24 aus der Einheitsgemeinde Zerbst. Aktuell sind im Landkreis 1281 Personen infiziert, 138 davon in Zerbst. +++