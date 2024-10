Der Verein „Kanarien und Exoten – Zerbst 1923“ präsentiert in diesem Jahr zum 25. Mal seine Vogelausstellung in Walternienburg. Doch diese findet dieses Mal nicht in der Festscheune statt.

Farbenfrohe Kanarien und Exoten werden bei der Vogelschau in Walternienburg am Wochenende zu sehen sein.

Walternienburg. - Im vergangenen Jahr feierte der Verein „Kanarien und Exoten – Zerbst 1923“ sein 100-jähriges Bestehen. In diesem Jahr folgt das nächste Jubiläum auf den Fuß. Die Exoten-Ausstellung findet zum 25. Mal in Walternienburg statt. Auf Grund der Sanierung der Festscheune auf der Burganlage ist diesmal die Turnhalle der Walternienburger Grundschule Veranstaltungsort. Schon öfter in der Geschichte des Vereins musste die Lokalität der Schau gewechselt werden.

In den Anfangsjahren fand die Veranstaltung in der damaligen Villa Kunst und Musik in Zerbst statt, wo man die Vögel bewundern konnte. Doch die Besucherzahlen schrumpften, was für den Verein sehr ernüchternd war. So kam man auf die Idee, die Ausstellung im Saal der Walternienburger Gaststätte „Volkshaus“ zu veranstalten, was ab 2000 geschah. Die Entscheidung war richtig, denn von Jahr zu Jahr stiegen die Besucherzahlen und das neue Ambiente wurde von den Gästen gelobt.

Festscheune wird zur Kulisse für Exotenschau

Nach der Schließung der Gaststätte standen die Vogelfreunde wieder vor einem Problem, das gelöst werden musste. Die Festscheune der Walternienburger Burg wurde in Erwägung gezogen, und der damalige Ortsbürgermeister von Walternienburg, Heinz Reifarth, gab seine Genehmigung dafür. Die ehrgeizigen Mitglieder des Exotenvereins schafften von da an jedes Jahr in der Festscheune im Oktober eine bunte und attraktive Kulisse, um die hübschen und seltenen Vögel der Vereinsmitglieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Verlosung war dabei ebenfalls ein Anziehungspunkt.

Der Verkauf von Kaffee, Kuchen, Grillwürstchen und Getränken kam hinzu. Auch das wurde von den Vereinsmitgliedern und Partnern gemeistert und sehr gut von den Besuchern angenommen. Die schwierigen Bedingungen während der Coronazeit machten es auch dem Ziergeflügel- und Exotenverein schwer. Das Vereinsleben beschränkte sich auf Telefonate, wenige Kontakte und an eine Schau war nicht zu denken.

Besucherzahlen wie vor Corona

Doch zum 100-jährigen Bestehen 2023 standen alle wieder mit vollem Elan bereit. Besucherzahlen wie vor Corona brachten neuen Ehrgeiz mit sich. 2024 rückten die Vereinsmitglieder wieder näher zusammen. Versammlungen, Treffen, gemeinsame Fahrten und Feiern mit Partnern standen auf dem Plan. Als nächstes Hindernis bahnte sich jedoch die Sanierung der Festscheune an.

Nach reiflichen Überlegungen und mit Hilfe des Walternienburger Ortsbürgermeister Jörg Hausmann kam man auf die Turnhalle der Grundschule als Ausweichort. Die Genehmigung wurde von der Stadt Zerbst dafür erteilt. Die Küche des anschließenden Bürgerraums darf genutzt werden, so dass auch eine Versorgung der Besucher gesichert ist.

120 Vögel werden ausgestellt

Am bevorstehenden Wochenende, 5./6. Oktober, ist es nun wieder soweit. Seit Montag sind die Vereinsmitglieder fleißig beim Aufbau. Etwa 36 Volieren sollen in der Turnhalle einen Platz finden. Rund 120 Vögel von 35 verschiedenen Arten sollen gezeigt werden. Alle 18 Mitglieder des Vereins stellen ihre Prachtexemplare vor, ließ der Vereinsvorsitzende Klaus Brösicke wissen. Kanarien, Sittiche bis hin zu Papageienarten werden zu sehen sein. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Auch eine Verlosung mit attraktiven Preisen wird es geben. Eine Vogelbörse wird angeboten und für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Mitglieder des Kanarien- und Exoten-Vereins sind gespannt, wie die Präsentation ihrer Vogelpracht im Ausweichquartier ankommt, und sie hoffen auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt kostet 2 Euro, für Kinder 1 Euro.