32-jähriger Mann bei Unfall vor der Zerbster Post schwer verletzt

Ein 32-jähriger Mann ist am 21. Dezember vor der Post in Zerbst ungebremst auf einen stehenden Ford aufgefahren. Auch die Feuerwehr musste alarmiert werden.

Zerbst (vs/tr) - Am Dienstag hat sich in der Fritz-Brandt-Straße ein Verkehrsunfall ereignet, wo es zunächst hieß, eine Person sei eingeklemmt, so zeigte es die Alarmierung der Zerbster Feuerwehr an, die ebenfalls an die Einsatzstelle gerufen wurde. Doch beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Personen ihre Fahrzeuge verlassen.

Nach Polizeiangaben hatte ein 49-jähriger Ford-Fahrer auf Höhe der Postfiliale am rechten Fahrbahnrand gehalten. „Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Fritz-Brandt-Straße in Richtung Breite und ist aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf das wartende Fahrzeug aufgefahren“, erklärte ein Sprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Dessauer Polizei.

Zerbster Feuerwehr muss ausgelaufenes Öl beseitigen

Der Fahrer des Pkw Opel musste laut Polizeisprecher schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und Beifahrer des Pkw Ford wurden leicht verletzt.

Gerüchten, wonach einer der Beteiligten von der Unfallstelle zu Fuß geflüchtet sein soll, widersprach der Polizeisprecher. „Alle Unfallbeteiligte waren vor Ort und wurden medizinisch versorgt“, betonte er.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5000 Euro. Die Einsatzkräfte der Zerbster und Jütrichauer Feuerwehr beseitigten indes Betriebsstoffe, die durch den Aufprall des Pkw Ford ausgelaufen waren und säuberten die Fahrbahn.