Die Abwasserentsorgung im Zerbster Umland steht vor einem Umbruch: Zentralisierung soll Kosten senken – doch die Entscheidung der Behörden steht noch aus.

490 Euro mehr pro Jahr? So teuer bleibt die Sammelgrube ohne Kanalanschluss

Auf Sammelgrubenbesitzer rund um Zerbst kommen ab 2026 höchstwahrscheinlich höhere Gebühren zu.

Zerbst - Längst sind nicht alle Orte im Zerbster Umland ans zentrale Abwassernetz angebunden. Das soll sich ändern. Denn die Entsorgung über Sammelgruben ist deutlich teurer. Und die Kosten werden ab 2026 voraussichtlich noch steigen.