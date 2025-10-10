Abwasserverband setzt auf Zentralisierung 490 Euro mehr pro Jahr? So teuer bleibt die Sammelgrube ohne Kanalanschluss
Die Abwasserentsorgung im Zerbster Umland steht vor einem Umbruch: Zentralisierung soll Kosten senken – doch die Entscheidung der Behörden steht noch aus.
Zerbst - Längst sind nicht alle Orte im Zerbster Umland ans zentrale Abwassernetz angebunden. Das soll sich ändern. Denn die Entsorgung über Sammelgruben ist deutlich teurer. Und die Kosten werden ab 2026 voraussichtlich noch steigen.