Nach dem verheerenden Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Sternstraße nahe dem Hasselbachplatz laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Die Polizei hat das Haus beschlagnahmt.

Das Obergeschoss der Mehrfamilienhauses in der Sternstraße nahe des Hasselbachplatzes in Magdeburg ist bei dem verheerenden Feuer komplett ausgebrannt.

Magdeburg. - Rund 16 Stunden lang kämpften zeitweise bis zu 150 Feuerwehrleute gegen das Feuer, das am Dienstagabend (30. Dezember 2025) in einem Mehrfamilienhaus in der Sternstraße ausgebrochen war. Der Schaden wird auf mindestens 1 Million Euro geschätzt.