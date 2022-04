Trauerfeier Abschied: Zerbst erweist Ehrenamtspreisträgerin Annegret Mainzer die letzte Ehre

In einer bewegenden Trauerfeier haben am 8. Januar in der Kirche St. Bartholomäi die Familie, Freunde und zahlreiche Weggefährten Abschied von Annegret „Anne“ Mainzer genommen, eine ehrenamtlich engagierte Zerbsterin wie kaum eine andere.