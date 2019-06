Mit der feierlichen Zeugnisausgabe beginnt für die Zehntklässler der Zerbster Sekundarschule Ciervisti ein neuer Lebensabschnitt.

Zerbst l Die barocke Zerbster Stadthalle bildete am späten Freitagnachmittag die Kulisse für die feierliche Zeugnisausgabe der Sekundarschule Ciervisti. Zum Auftakt zogen die Schulabgänger angeführt von ihren Klassenlehrerinnen Uta Thiele, Ellen Rübner und Petra Weise in den Katharina-Saal ein, in dem Eltern, Geschwister und Großeltern Platz genommen hatten. Stolz hielten jene diesen wichtigen Moment im Bild fest. Die Zehntklässler – die Mädchen in ihren hübschen Kleidern und die Jungen in schmucken Anzügen – lächelten glücklich zurück, mancher gab sich lässig. Doch wohl alle waren froh, endlich sämtliche Prüfungen hinter sich gebracht und den Abschluss geschafft zu haben.

„Jetzt ist es euer Part, den neuen Lebensabschnitt zu gestalten. Seid neugierig auf Neues und souverän im Meistern problematischer Situationen.“ Mit diesen Worten wandte sich Schulleiterin Kirsten von Mandel an die Schulabgänger. Sie nutzte ihre Rede, um an die Jugendlichen zu appellieren, mehr Motivation zu zeigen, vor allem, wenn es um die bevorstehende Berufsausbildung geht. Eigenschaften wie Ehrgeiz, Biss und Streben nach bestmöglichen Ergebnissen hätten sie und ihre Kollegen bei den mündlichen Prüfungen vermisst. „Wo sind diese Tugenden bei euch versteckt?“, sprach von Mandel die Mädchen und Jungen direkt an. „Wir hoffen sehr, dass ihr sie während der Ausbildung in den nächsten Jahren noch finden werdet.“

Ergebnisse und Chancen

Die meisten hätten bereits eine Lehrstelle. Nun liege es an ihnen selbst, ihre zukünftigen Arbeitgeber von ihren Qualitäten zu überzeugen. „Fachkräfte sind heißt begehrt und ihr habt alle Chancen, euch gut ausbilden zu lassen und einen tollen Job zu bekommen“, animierte Kirsten von Mandel die Schulabgänger, diese Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen.

Bilder Nachdem die Zehntklässler ihre Zeugnisse erhalten hatten, trugen sie sich in das Abgangsbuch der Sekundarschule ein. Foto: Daniela Apel



Insgesamt 62 Mädchen und Jungen – verteilt auf drei zehnte Klassen – haben in diesem Schuljahr ihren Abschluss an der Ganztagsschule geschafft. Zwölf von ihnen gelang sogar der erweiterte Realschulabschluss, das heißt, sie schafften in den Kernfächern wie Mathe und Deutsch einen Notendurchschnitt von mindestens 2,3 und in den übrigen Fächern von 2,7. Hinzu kamen fünf Neuntklässler, die den Hauptschulabschluss erreichten.

Umarmungen und Auszeichungen

Nacheinander wurden alle Schulabgänger auf die Bühne der Stadthalle gerufen, wo ihnen Kirsten von Mandel ihre Zeugnisse übergab. Auch die drei Klasserlehrerinnen gratulierten zum erfolgreichen Abschluss und verabschiedeten sich von ihren Schützlingen mit einer herzlichen Umarmung. Wer sein Zeugnis erhalten hatte, trug sich noch in das Ciervisti-Abgangsbuch ein.

Danach trat Lehrerin Anne Handrich als Vertreterin des Fördervereins der Schule ans Mikro und nahm verschiedene Auszeichnungen vor. Unter anderem wurde Nico Beyer aus der 10a mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,27 als Jahrgangsbester geehrt. Unterdessen bedankte sich Christian Keck in seiner Funktion als scheidender Präsident des Zerbster Rotary Clubs bei den Zehntklässler, die sich als Lernpaten um jüngere Schüler gekümmert hatten – ein Projekt, das der Club finanziell unterstützt. Die Büchergutscheine überreichte derweil sein Nachfolger im Amt Ulrich Weimeister.

Erinnerungen und Dankesworte

Mit den Dankesworten der Schüler, die in Erinnungen an amüsante Erlebnisse eingebettet waren, endete die Zeugnisausgabe. Anschließend begann der gesellige Teil des Abends, der nach dem gemeinsamen Essen in einem fröhlichen Abschlussball mündete.